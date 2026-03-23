В Молдавии введут обязательное сканирование всех посылок

КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Власти Молдавии введут обязательное сканирование всех почтовых отправлений для борьбы с контрабандой наркотиков, заявила в понедельник президент республики Майя Санду по итогам заседания Высшего совета безопасности (ВСБ).

Ситуация с трансграничной преступностью в Молдавии обострилась в марте на фоне конфликта на соседней Украине . Ранее румынские СМИ сообщали о задержании на границе грузовика из Молдавии, в котором под видом легального груза пытались провезти партию огнестрельного оружия и гранатометов. В 2024 году объем изъятых на молдавской границе запрещенных веществ вырос на 15% по сравнению с предыдущим периодом.

« "Установлено, что в основном наркотические вещества распространяются через передачу посылок. Необходимо сканирование всех почтовых посылок. Мы должны ускорить принятие решений по недопущению ввоза наркотиков и оружия через операторов автотранспортных компаний. Это серьезный вызов для нашей безопасности", - заявила Санду на брифинге.

По итогам заседания ВСБ министерству финансов и таможенной службе поручено мобилизовать средства на закупку современного сканирующего оборудования.

Ранее оппозиция в Молдавии заявила о провале усилий властей в борьбе с наркоугрозой. Депутат от оппозиционной Партии социалистов Григорий Новак отметил, что руководство страны борется лишь с последствиями, а не с причинами явления. По мнению оппозиции, ситуация в стране критическая и требует введения чрезвычайного положения.