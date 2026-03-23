В Молдавии введут обязательное сканирование всех посылок

КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Власти Молдавии введут обязательное сканирование всех почтовых отправлений для борьбы с контрабандой наркотиков, заявила в понедельник президент республики Майя Санду по итогам заседания Высшего совета безопасности (ВСБ).
Ситуация с трансграничной преступностью в Молдавии обострилась в марте на фоне конфликта на соседней Украине. Ранее румынские СМИ сообщали о задержании на границе грузовика из Молдавии, в котором под видом легального груза пытались провезти партию огнестрельного оружия и гранатометов. В 2024 году объем изъятых на молдавской границе запрещенных веществ вырос на 15% по сравнению с предыдущим периодом.
Глава молдавской полиции рассказал о наркотрафике в стране
2 января, 15:33
"Установлено, что в основном наркотические вещества распространяются через передачу посылок. Необходимо сканирование всех почтовых посылок. Мы должны ускорить принятие решений по недопущению ввоза наркотиков и оружия через операторов автотранспортных компаний. Это серьезный вызов для нашей безопасности", - заявила Санду на брифинге.
По итогам заседания ВСБ министерству финансов и таможенной службе поручено мобилизовать средства на закупку современного сканирующего оборудования.
Ранее оппозиция в Молдавии заявила о провале усилий властей в борьбе с наркоугрозой. Депутат от оппозиционной Партии социалистов Григорий Новак отметил, что руководство страны борется лишь с последствиями, а не с причинами явления. По мнению оппозиции, ситуация в стране критическая и требует введения чрезвычайного положения.
По данным социалистов, число зарегистрированных наркозависимых в стране выросло с 11,5 тысяч человек в 2020 году до более 12 тысяч в 2024 году. При этом количество преступлений, связанных с употреблением и распространением наркотиков, за этот же период почти удвоилось - с 2,3 тысячи до 4,3 тысячи случаев.
В Молдавии ликвидировали сеть наркоторговли, состоящую из украинцев
26 декабря 2025, 18:30