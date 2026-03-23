Митволь полностью отбыл срок, заявил адвокат

КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении более 900 миллионов рублей, отбыл наказание в полном объёме, дополнительных ограничений после освобождения не установлено, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Шолохов.