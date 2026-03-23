Экс-замглавы Росприроднадзора, осужденный за хищение, выйдет на свободу

КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении более 900 миллионов рублей, выйдет на свободу 24 марта, сообщил РИА Новости адвокат Митволя Михаил Шолохов.