https://ria.ru/20260323/miroshnik-2082347385.html
Мирошник обвинил ЕС в попытке повлиять на выборы в Венгрии
Европейский союз использует Украину в попытке повлиять на парламентские выборы в Венгрии, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T10:51:00+03:00
в мире
венгрия
украина
россия
родион мирошник
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f8f5d70e1d7a60b2c15c7ea12359968b.jpg
https://ria.ru/20260323/vengriya-2082254420.html
https://ria.ru/20260323/vengrija-2082328657.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_218:0:2511:1720_1920x0_80_0_0_89347df768eb852911c929ed115ddee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Мирошник: ЕС использует Украину в попытке повлиять на выборы в Венгрии
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европейский союз использует Украину в попытке повлиять на парламентские выборы в Венгрии, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сейчас европейская бюрократия активно пользует киевский режим, бесцеремонно пытаясь повлиять на исход выборов в Венгрии
. Ожидания провокаций витают в воздухе", - написал Мирошник
в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что европейцы используют Украину
как им захочется, так как самим украинцам уже терять нечего, их власть под внешним управлением и на внешнем содержании, страна превращена в "концлагерь, а ее территория - в полигон".
"Если бы (Владимир) Зеленский задумывался о перспективах добрых отношениях с соседней Венгрией или любой другой соседней страной, то вряд ли когда-либо позволил себе хамские выпады и угрозы в адрес ее лидера, задумываясь об имидже надежного партнера, вряд ли когда-либо стал бы перекрывать нефтепровод, наивно маскируясь "российскими ударами", - добавил посол.
Мирошник предположил, что украинские беженцы в Венгрии вполне могут организовать "антиорбановский майдан", а украинских боевиков использовать для подготовки терактов в напряженный момент предвыборной кампании или самих выборов.
"Европейцы резонно рассчитали, что раз уж они держат Киев
и его марионетку на содержании, то можно использовать его не только против России
и Белоруссии
, но и против других стран, свободолюбие которых не по нраву Брюсселю", - заключил он.