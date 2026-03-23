МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европейский союз использует Украину в попытке повлиять на парламентские выборы в Венгрии, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Если бы (Владимир) Зеленский задумывался о перспективах добрых отношениях с соседней Венгрией или любой другой соседней страной, то вряд ли когда-либо позволил себе хамские выпады и угрозы в адрес ее лидера, задумываясь об имидже надежного партнера, вряд ли когда-либо стал бы перекрывать нефтепровод, наивно маскируясь "российскими ударами", - добавил посол.