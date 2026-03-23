В Минздраве рассказали о состоянии пешеходов, сбитых на тротуаре

КАЛИНИНГРАД, 23 мар – РИА Новости. Трое пешеходов, сбитых на тротуаре под Калининградом, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
В Москве водитель BMW насмерть сбил пешехода
18 февраля, 18:36
"Девочка 16 лет (стояла на остановке), состояние средней тяжести, в сознании, госпитализирована в ДОБ (детская областная больница). Мальчик 16 лет (стоял на остановке), состояние средней степени тяжести, в сознании, госпитализирован в ДОБ. Женщина 32 года (находилась на остановке), состояние средней тяжести в БСМП", - рассказали в Минздраве.
В пресс-службе уточнили, что оба водителя - женщина и мужчина - также доставлены в больницу.
"Женщина (водитель), состояние средней тяжести, госпитализирована в БСМП. Мужчина, водитель второго транспортного средства... пока отказывается от госпитализации", - добавили в министерстве.
В Москве на Ломоносовском проспекте трамвай сбил пешехода
2 февраля, 20:56