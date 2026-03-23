Россия готова оказать содействие урегулированию конфликта вокруг Ирана

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия готова оказывать содействие урегулированию конфликта вокруг Ирана, учитывая интересы всех стран региона и без двойных стандартов, заявили в МИД РФ по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с египетским коллегой Бадром Абделем Аты.