10:05 23.03.2026 (обновлено: 10:22 23.03.2026)
МИД выразил надежду, что США хватит благоразумия не атаковать АЭС "Бушер"
Россия надеется, что США не ставят своей целью атаки на АЭС "Бушер" в Иране в контексте объявленного президентом США Дональдом Трампом ультиматума по открытию... РИА Новости, 23.03.2026
сша, россия, бушерская аэс, дональд трамп, андрей руденко, иран, военная операция сша и израиля против ирана
США, Россия, Бушерская АЭС, Дональд Трамп, Андрей Руденко, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД надеется, что США не будут атаковать АЭС "Бушер" после ультиматума Трампа

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 23.03.2026
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия надеется, что США не ставят своей целью атаки на АЭС "Бушер" в Иране в контексте объявленного президентом США Дональдом Трампом ультиматума по открытию Ормузского пролива, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Ранее президент Трамп заявил, что, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат электростанции Исламской Республики и начнут с самой крупной.
"Я представляю, что "Бушер" не будет входить в этот список, поскольку последствия будут просто катастрофические для всех. Думаю, что у американского руководства хватит благоразумия не делать этого", - сказал Руденко журналистам в кулуарах международной конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конференции.
Россия потребовала от МАГАТЭ реакции на обстрел АЭС "Бушер"
Вчера, 10:01
 
