Мерц раскрыл детали разговора с Трампом по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.03.2026
18:02 23.03.2026
Мерц раскрыл детали разговора с Трампом по ситуации на Ближнем Востоке
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что в ходе состоявшегося в воскресенье разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил свою озабоченность ситуацией... РИА Новости, 23.03.2026
В мире, Иран, Германия, США, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ближний Восток
Мерц выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Ирана во время разговора с Трампом

БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что в ходе состоявшегося в воскресенье разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил свою озабоченность ситуацией вокруг Ирана и высказался за скорейшее прекращение огня.
Ранее Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
"Я вчера разговаривал по телефону с американским президентом… Конечно, мы также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Я выразил ему свои опасения в связи с объявленными ударами по электростанциям в Иране. Я благодарен ему за то, что сегодня он заявил о переносе этих мер еще на пять дней и открыл возможность для немедленных и прямых контактов с иранским руководством", - заявил Мерц на пресс-конференции.
По словам канцлера ФРГ, в ходе разговора с американским президентом он предложил ему помощь со стороны Германии в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и высказался за скорейшее прекращение огня.
"Мы еще не дошли до того этапа, когда можно говорить о совместных мерах (в деле урегулирования - ред.), но я предложил ему, что мы будем работать вместе и сделаем все возможное, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня в регионе", - заверил Мерц.
В этой связи он сообщил, что власти Германии также обсуждают вопрос прекращения огня на Ближнем Востоке с Израилем.
"На данный момент это сложно (добиться прекращения огня - ред.), это также невозможно без согласия Израиля, но эти переговоры ведутся и с (участием - ред.) нашего министра иностранных дел (Йоханн Вадефуль - ред.), который также ведет очень интенсивные переговоры в регионе и пользуется там высоким авторитетом. Так что сейчас мы действительно делаем все, чтобы положить конец боевым действиям и обеспечить мирное урегулирование этого конфликта", - заверил Мерц.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
