Ливан стремится к прекращению конфликта с Израилем, заявил премьер

БЕЙРУТ, 23 мар - РИА Новости. Руководство Ливана работает над прекращением конфликта с Израилем в ближайшее время, заявил премьер-министр страны Наваф Салам после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном.
"Я ежедневно в контакте с господином президентом, и мы все работаем над тем, чтобы остановить войну как можно скорее", - сказал Салам.
Президент и премьер Ливана в ходе встречи оценили текущую ситуацию с различных сторон, особенно в свете продолжающейся израильской эскалации, обстрелов мостов и изоляции района южнее реки Литани от остальной территории республики.
В ходе встречи также обсуждались меры, предпринимаемые правительством для поддержки вынужденных переселенцев, обеспечения их центрами размещения и удовлетворения их основных потребностей. Особое внимание было уделено также вопросам усиления безопасности в столице, информирует пресс-служба президентского дворца.
Израиль уничтожил один из основных мостов на юге Ливана
22 марта, 16:36