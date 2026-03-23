Рейтинг@Mail.ru
В Литве сделали признание об отношении ЕС к Венгрии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 23.03.2026 (обновлено: 09:59 23.03.2026)
В Литве сделали признание об отношении ЕС к Венгрии
В Литве сделали признание об отношении ЕС к Венгрии
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812878699_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_bfbbb2a271b2a29bd4ea8a0722a675fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Литве сделали признание об отношении ЕС к Венгрии

Ландсбергис заявил, что Венгрию исключали из важных переговоров ЕС с 2023 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис признался, что представителей Венгрии начали исключать из важных переговоров в ЕС уже с 2023 года из-за якобы опасений передачи информации России.
Как рассказал Ландсбергис в интервью газете Politico, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году дипломаты пытались исключить делегацию Будапешта из важных переговоров.
"Мы общались только в официальном порядке, а затем, без участия Венгрии, обсуждали достижимые (результаты - ред.) саммита", - заявил Ландсбергис.
Помимо этого, по его словам, в 2024 году он и его коллеги ограничивали объем информации, которой они делились во время заседаний Совета ЕС, где также присутствовал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Сийярто обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска и главу польского МИД Радослава Сикорского в распространении фейков с целью поддержки венгерской оппозиции. На своих страницах в соцсети X премьер и глава МИД Польши отреагировали на публикацию о том, что Сийярто якобы регулярно звонит министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время перерывов в заседаниях ЕС.
В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию в СМИ о якобы "звонках" Сийярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии "воспаленная фантазия".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала