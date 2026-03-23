В Литве сделали признание об отношении ЕС к Венгрии

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис признался, что представителей Венгрии начали исключать из важных переговоров в ЕС уже с 2023 года из-за якобы опасений передачи информации России.
"Мы общались только в официальном порядке, а затем, без участия Венгрии, обсуждали достижимые (результаты - ред.) саммита", - заявил Ландсбергис.
Помимо этого, по его словам, в 2024 году он и его коллеги ограничивали объем информации, которой они делились во время заседаний Совета ЕС, где также присутствовал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Сийярто обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска и главу польского МИД Радослава Сикорского в распространении фейков с целью поддержки венгерской оппозиции. На своих страницах в соцсети X премьер и глава МИД Польши отреагировали на публикацию о том, что Сийярто якобы регулярно звонит министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время перерывов в заседаниях ЕС.
В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию в СМИ о якобы "звонках" Сийярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии "воспаленная фантазия".
