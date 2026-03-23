В Москве объявили лауреатов кинопремии "Ника"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Фильмы "Ветер" режиссера Сергея Члиянца и "Пророк. История Александра Пушкина" стали триумфаторами 39-й премии "Ника" за 2025 год, получив по четыре статуэтки, передает корреспондент РИА Новости.
Фильм "Ветер" собрал четыре статуэтки: кроме гран-при за лучший фильм "Нику" получили оператор Данила Горюнков, звукорежиссер Александр Феденев, сценаристы Петр Луцик и Алексей Саморядов.
Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" также собрал призы в четырех номинациях: режиссер Феликс Умаров стал "Открытием года", за лучшую музыку к фильму статуэтку получил композитор Райан Оттер, за лучшие костюмы - Татьяна Патрахальцева, лучшей работой режиссера монтажа признали работу Марии Лихачевой.
Проект "Хроники русской революции" получил премию "Ника" в новой номинации как лучший сериал.
Лучшим режиссером второй год подряд был признан Бакур Бакурадзе: в этом раз он получил приз за фильм "Лермонтов".
Актеры Светлана Крючкова и Константин Хабенский получили премии "Ника" за главные роли в кино, а Елена Лядова и Владимир Машков - за роли второго плана.
Ушедший из жизнь в январе Игорь Золотовицкий получил специальный приз за вклад в кинематографические науки, критику и образования.
Режиссер Алла Сурикова была удостоена специального приза "Честь и достоинство".
Лучшей работой художника признали работу Сергея Агина над фильмом "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича".
Лучшим неигровым фильмом стала картина "К другому берегу. Станиславский в Новом свете" режиссёров Бориса Караджева и Анастасии Кузяковой, а лучшим анимационным фильмом признали мультфильм "Булгаковъ" режиссёра Станислава Соколова.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.