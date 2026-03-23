Крючкова и Хабенский стали лауреатами премии "Ника"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Актеры Светлана Крючкова и Константин Хабенский получили премии "Ника" за главные роли в кино, сообщили ведущие церемонии.
"На съемочной площадке все понимали, что снимается очень важное кино… В результате получилось очень светлое кино про людей и для людей - то, что я очень люблю", - сказал Хабенский на церемонии, получая приз. Он был удостоен премии за роль в фильме "Здесь был Юра" режиссёра Сергея Малкина.
За Крючкову приз получил режиссер фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки" Андрей Зайцев.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
Премия "Ника"-2026: интрига в каждой номинации
Вчера, 08:00