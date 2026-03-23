СПЧ направил Минтрансу предложения по курьерскому электротранспорту

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в министерство транспорта РФ предложения по регулированию курьерского электротранспорта, сообщили в СПЧ.

« "В рамках поручения президента по возможности установления ограничений на передвижение по тротуарам СИМ, включая велосипеды с электрическим двигателем, (председатель СПЧ - ред.) Валерий Фадеев направил в Минтранс России предложения СПЧ по данной теме", - говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.

Среди мер, которые предлагают принять в СПЧ - отказ от использования термина "электровелосипед" в ПДД. Отмечается, что на улицах крупных городов можно наблюдать большое число самостоятельно доработанных электровелосипедов с дополнительным аккумулятором, крышей, багажником, ветровым стеклом и прочее. Также известна практика замены электромоторов на более мощные с изменением идентификационных табличек на них.

« "Сохранить термин "велосипед" только для транспортных средств, приводимых в движение мускульной энергией", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в СПЧ подчеркнули, что если транспортное средство имеет сиденье и электромотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл.

"Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории А или М", - уточняется в сообщении.

При этом единственным исключением из данного порядка должны быть моторизованные инвалидные коляски.