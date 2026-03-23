18:16 23.03.2026
СПЧ направил Минтрансу предложения по курьерскому электротранспорту
СПЧ направил Минтрансу предложения по курьерскому электротранспорту
Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Курьер службы доставки сервиса "Яндекс. Еда" . Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в министерство транспорта РФ предложения по регулированию курьерского электротранспорта, сообщили в СПЧ.
"В рамках поручения президента по возможности установления ограничений на передвижение по тротуарам СИМ, включая велосипеды с электрическим двигателем, (председатель СПЧ - ред.) Валерий Фадеев направил в Минтранс России предложения СПЧ по данной теме", - говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.

Среди мер, которые предлагают принять в СПЧ - отказ от использования термина "электровелосипед" в ПДД. Отмечается, что на улицах крупных городов можно наблюдать большое число самостоятельно доработанных электровелосипедов с дополнительным аккумулятором, крышей, багажником, ветровым стеклом и прочее. Также известна практика замены электромоторов на более мощные с изменением идентификационных табличек на них.
"Сохранить термин "велосипед" только для транспортных средств, приводимых в движение мускульной энергией", - уточняется в сообщении.
Кроме того, в СПЧ подчеркнули, что если транспортное средство имеет сиденье и электромотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл.
"Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории А или М", - уточняется в сообщении.
При этом единственным исключением из данного порядка должны быть моторизованные инвалидные коляски.
"Предлагаемые изменения должны быть обеспечены нормами административной ответственности за управление мопедами без водительского удостоверения, без установки на учет и тому подобное. Просим учесть изложенные предложения Совета в ходе исполнения поручения главы государства", - приводятся слова из письма Фадеева в сообщении.
РоссияВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
