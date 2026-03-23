СПЧ направил Минтрансу предложения по курьерскому электротранспорту
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в министерство транспорта РФ предложения по регулированию курьерского
Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
СПЧ направил в Минтранс предложения по регулированию электротранспорта курьеров
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в министерство транспорта РФ предложения по регулированию курьерского электротранспорта, сообщили в СПЧ.
"В рамках поручения президента по возможности установления ограничений на передвижение по тротуарам СИМ, включая велосипеды с электрическим двигателем, (председатель СПЧ - ред.) Валерий Фадеев направил в Минтранс России предложения СПЧ по данной теме", - говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.
Среди мер, которые предлагают принять в СПЧ - отказ от использования термина "электровелосипед" в ПДД. Отмечается, что на улицах крупных городов можно наблюдать большое число самостоятельно доработанных электровелосипедов с дополнительным аккумулятором, крышей, багажником, ветровым стеклом и прочее. Также известна практика замены электромоторов на более мощные с изменением идентификационных табличек на них.
"Сохранить термин "велосипед" только для транспортных средств, приводимых в движение мускульной энергией", - уточняется в сообщении.
Кроме того, в СПЧ подчеркнули, что если транспортное средство имеет сиденье и электромотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл.
"Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории А или М", - уточняется в сообщении.
При этом единственным исключением из данного порядка должны быть моторизованные инвалидные коляски.
"Предлагаемые изменения должны быть обеспечены нормами административной ответственности за управление мопедами без водительского удостоверения, без установки на учет и тому подобное. Просим учесть изложенные предложения Совета в ходе исполнения поручения главы государства", - приводятся слова из письма Фадеева в сообщении.