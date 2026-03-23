С экс-телеведущей Курбангалеевой* взыскивают более 200 тысяч рублей

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 200 тысяч рублей принудительно взыскивают с экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой*, заочно осужденной за пропаганду терроризма и фейки о ВС РФ, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам, приставы с февраля 2025 года по январь 2026 года завели на Курбангалееву * пять исполнительных производств о взыскании более 208 тысяч рублей по "штрафам по делам об административных правонарушениях".

В июле 2025 года Курбангалеева* заочно получила восемь лет лишения свободы. Она была признана виновной в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете группой лиц и распространении фейков о российской армии.

Бывшая телеведущая внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга , в июне 2024 она была признана иностранным агентом.