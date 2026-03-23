На Кубе призвали не проводить параллель с Венесуэлой после заявлений США - РИА Новости, 23.03.2026
03:03 23.03.2026
На Кубе призвали не проводить параллель с Венесуэлой после заявлений США
В мире, Куба, США, Венесуэла, Мигель Диас-Канель, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC, ООН
На Кубе призвали не проводить параллель с Венесуэлой после заявлений США

МИД Кубы призвал не проводить параллель с Венесуэлой после заявлений США

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио, комментируя заявления Вашингтона о смене государственного строя на острове, призвал не проводить параллели с ситуациями в Иране и Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп ранее угрожал Кубе "недружественным переворотом", заявляя, что Штаты "что-то" скоро сделают с Кубой, а также отмечал, что "взять Кубу будет большой честью".
В ходе интервью на телеканале NBC ведущая задала замминистра вопрос об операции в Иране и о похищении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, спросив, возможно ли подобное развитие событий на Кубе.
"Я бы попросил людей, говоря о Кубе, не проводить параллелей. У нас своя реальность, свои обстоятельства. И, как я сказал, мы надеемся, что так и будет, и мы не думаем, что есть необходимость в каких-либо военных действиях со стороны США по отношению к Кубе", - сказал де Коссио.
Он также отметил, что несмотря на то, что Куба не видит предпосылок для конфликта с США, страна готова к любому развитию событий.
"К сожалению, мы пытаемся подготовиться к любому исходу, в том числе и к тем, которые, по нашему мнению, не должны произойти", - добавил дипломат.
Ранее газета New York Times, ссылаясь на источники, выступила с утверждением, что Соединенные Штаты хотят добиться отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но при этом не намерены менять политическую систему островного государства. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту статью фейком.
Представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон заявил в пятницу, что смена власти на острове под давлением США или смещение Диас-Канеля не обсуждаются ни в какой форме в диалоге с Вашингтоном. Сам Диас-Канель сообщил на прошлой неделе, что в ходе переговоров с США кубинские представители заявили о готовности продолжать диалог с Вашингтоном на основе принципов равенства и уважения политических систем друг друга.
