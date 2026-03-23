"Вынашивают план". В Финляндии сделали внезапное заявление о Крыме
20:42 23.03.2026
"Вынашивают план". В Финляндии сделали внезапное заявление о Крыме
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинское руководство готовит коварный план против новых регионов России, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Вместо того чтобы работать над миром, мне кажется, что украинские власти вынашивают очень плохие планы, которые не позволят в ближайшее время добиться прогресса в урегулировании конфликта. В то время как Россия может обеспечить абсолютное уважение к украинцам, проживающим в Крыму, и защитить мирное население, Украина преследует всех русскоязычных на своей территории", — высказался он в соцсети X, обратив внимание на высказывания главы МИД Украины Андрея Сибиги о роли Крыма в безопасности в Черном море.
Финский военный - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Вывод войск": в Финляндии выступили с жестким призывом по России
Вчера, 14:54
По словам финского политика, для прочного мира Киеву необходимо признать исторические регионы России.
Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент Путин 30 сентября 2022 года подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Вправить мозги". На Украине выступили с требованием по русскому языку
Вчера, 18:56
 
