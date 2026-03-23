Правкомиссия одобрила проект, регулирующий обращение криптовалют

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, регулирующий обращение криптовалют в России, сообщил источник РИА Новости.

Законопроект направлен на легализацию деятельности по выпуску цифровых активов и обмену криптовалют под контролем государства, защиту прав инвесторов и обеспечение соблюдения валютного законодательства.

Проект закрепляет понятия цифровой валюты (как средства платежа и инвестиций), цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и гибридных цифровых прав.

"Вводится система специализированных организаций, которые вправе работать с цифровыми валютами. Это цифровые депозитарии - для учета и перехода прав на цифровую валюту; организации по обмену цифровой валюты - для совершения сделок купли-продажи и мены; операторы информационных систем (операторы размещения) - для выпуска и размещения цифровых прав. Все эти организации подлежат включению в специальные реестры и находятся под надзором Банка России", - сказал собеседник агентства.

Впервые на законодательном уровне определяются понятия майнинга и майнинг-пула. Майнинг вправе осуществлять: юридические лица и ИП - только после включения в реестр; физические лица (без статуса ИП) - при условии соблюдения лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством РФ , также сообщил источник.

"Резиденты РФ могут совершать сделки с цифровой валютой только через уполномоченных посредников (брокеров, организаторов торговли, организации по обмену), за редкими исключениями (внешнеторговая деятельность, майнинг). Также вводятся лимиты на покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов и обязательное тестирование физических лиц перед приобретением" - сказал собеседник агентства.