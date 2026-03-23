13:44 23.03.2026
Правкомиссия одобрила проект, регулирующий обращение криптовалют
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, регулирующий обращение криптовалют в России, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве
Эмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, регулирующий обращение криптовалют в России, сообщил источник РИА Новости.
Законопроект направлен на легализацию деятельности по выпуску цифровых активов и обмену криптовалют под контролем государства, защиту прав инвесторов и обеспечение соблюдения валютного законодательства.
Проект закрепляет понятия цифровой валюты (как средства платежа и инвестиций), цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и гибридных цифровых прав.
"Вводится система специализированных организаций, которые вправе работать с цифровыми валютами. Это цифровые депозитарии - для учета и перехода прав на цифровую валюту; организации по обмену цифровой валюты - для совершения сделок купли-продажи и мены; операторы информационных систем (операторы размещения) - для выпуска и размещения цифровых прав. Все эти организации подлежат включению в специальные реестры и находятся под надзором Банка России", - сказал собеседник агентства.
Впервые на законодательном уровне определяются понятия майнинга и майнинг-пула. Майнинг вправе осуществлять: юридические лица и ИП - только после включения в реестр; физические лица (без статуса ИП) - при условии соблюдения лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством РФ, также сообщил источник.
"Резиденты РФ могут совершать сделки с цифровой валютой только через уполномоченных посредников (брокеров, организаторов торговли, организации по обмену), за редкими исключениями (внешнеторговая деятельность, майнинг). Также вводятся лимиты на покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов и обязательное тестирование физических лиц перед приобретением" - сказал собеседник агентства.
"Детально регулируется выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (по сути, цифровых аналогов ценных бумаг) и утилитарных цифровых прав. Операторы размещения обязаны раскрывать информацию об эмитентах и обеспечивать соблюдение прав инвесторов. Вводится механизм "цифрового контроля" - обязанность участников рынка проверять адреса-идентификаторы и цифровые валюты на предмет связи с незаконной деятельностью. Также устанавливается механизм защиты прав граждан от мошеннических действий (возврат средств при подозрении на операции без добровольного согласия клиента)" - также сказал источник.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
