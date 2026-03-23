В России будут маркировать книги Ремарка, Сартра и Стейнбека

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Романы "Гэм" Эриха Марии Ремарка и "К востоку от Эдема" Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года, будут маркировать в России согласно закону против пропаганды наркотиков, следует из Отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза ( РКС ) был опубликован отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Он был создан издателями для саморегулирования отрасли, чтобы минимизировать риски применения штрафов и выработать единую правоприменительную практику.

"Классика, вышедшая в свет до 1 августа 1990 года, как и ее переводы, выпущенные до этой даты, под действие закона не попадает. Однако современные переводы зарубежной классики, вышедшие после 1990 года, где упоминаются наркотики, по мнению отраслевых экспертов, попадают однозначно и требуют маркировки", - пояснила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина.

Так, например, роман Ремарка "Гэм" издательства АСТ попал под условия маркировки потому, что был переведен с немецкого Н. Федоровой в 2017 году, как и роман Стейнбека "К востоку от Эдема". Переводы рассказов Жана-Поля Сартра из сборника "Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет" были сделаны с 2014 по 2019 годы.

Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.