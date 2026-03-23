Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием председателем госсовета КНДР

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с переизбранием на пост, отметив, что в России высоко ценят личный вклад северокорейского лидера в упрочение дружественных, союзнических связей между странами.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю вашего переизбрания на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики... В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими странами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Решение депутатов Верховного народного собрания свидетельствует о единодушной общественной поддержке проводимого северокорейским лидером курса на эффективное решение социально-экономических задач, стоящих перед КНДР, защиту ее суверенитета и законных интересов на международной арене, добавил Путин.
"Желаю Вам новых успехов в вашей ответственной государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия", - заключил президент.