Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием председателем госсовета КНДР

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с переизбранием на пост, отметив, что в России высоко ценят личный вклад северокорейского лидера в упрочение дружественных, союзнических связей между странами.