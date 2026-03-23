Первый случай обращения с укусом человека в 2026 году зарегистрирован в Сергиевом Посаде

Первый случай обращения с укусом человека в 2026 году зарегистрирован в Сергиевом Посаде

В Подмосковье зафиксировали первый в этом году случай укуса клеща

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый в этом году случай обращения с укусом клеща в Подмосковье был зарегистрирован в Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

« "Клещи проснулись в Подмосковье — первый случай обращения с укусом человека зарегистрирован в Сергиевом Посаде", - говорится в канале ведомства на платформе Max.

В Минздраве региона предупредили, что в случае укуса клеща нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт, а не пытаться извлечь его самостоятельно.