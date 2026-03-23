Рейтинг@Mail.ru
Биолог рассказал, как самостоятельно избавиться от клеща - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/klesch-2082314543.html
Биолог рассказал, как самостоятельно избавиться от клеща
Если медицинская помощь в случае укуса клеща недоступна, извлечь насекомое можно самостоятельно с помощью пинцета и обеззараживающего средства, рассказал РИА... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T05:38:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871891617_0:11:2579:1462_1920x0_80_0_0_f278033f6565e3cc2e8d5fbb467946b2.jpg
https://ria.ru/20260320/entsefalit-2081835417.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871891617_286:0:2579:1720_1920x0_80_0_0_158890695b7e1c27bad4041fe5cc6a8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Биолог рассказал, как самостоятельно избавиться от клеща

РИА Новости: от клеща можно избавиться с помощью пинцета и спиртовой салфетки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Если медицинская помощь в случае укуса клеща недоступна, извлечь насекомое можно самостоятельно с помощью пинцета и обеззараживающего средства, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
"Его необходимо как можно быстрее извлечь. Для этого вам понадобятся обеззараживающее средство или спиртовая салфетка и пинцет. Насекомое требуется аккуратно "выкрутить" из места укуса, не задевая брюшко. Важно извлечь клеща полностью, иначе оставшиеся части могут привести к дальнейшему нагноению", - сказал Федоров.
Ученый отметил, что самостоятельно извлекать насекомое стоит только в случаях, когда ближайшее медицинское учреждение находится в нескольких часах пути.
"Лучшим выходом будет сразу обратиться к медикам. Они уберут клеща с тела правильно, проведут профилактику места укуса и исследуют паразита на наличие инфекций", - добавил он.
Клещи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Энцефалитом можно заразиться и без клещей, предупредили в Роспотребнадзоре
20 марта, 01:35
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала