Биолог рассказал, как самостоятельно избавиться от клеща
Если медицинская помощь в случае укуса клеща недоступна, извлечь насекомое можно самостоятельно с помощью пинцета и обеззараживающего средства, рассказал РИА... РИА Новости, 23.03.2026
РИА Новости: от клеща можно избавиться с помощью пинцета и спиртовой салфетки
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Если медицинская помощь в случае укуса клеща недоступна, извлечь насекомое можно самостоятельно с помощью пинцета и обеззараживающего средства, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
"Его необходимо как можно быстрее извлечь. Для этого вам понадобятся обеззараживающее средство или спиртовая салфетка и пинцет. Насекомое требуется аккуратно "выкрутить" из места укуса, не задевая брюшко. Важно извлечь клеща полностью, иначе оставшиеся части могут привести к дальнейшему нагноению", - сказал Федоров.
Ученый отметил, что самостоятельно извлекать насекомое стоит только в случаях, когда ближайшее медицинское учреждение находится в нескольких часах пути.
"Лучшим выходом будет сразу обратиться к медикам. Они уберут клеща с тела правильно, проведут профилактику места укуса и исследуют паразита на наличие инфекций", - добавил он.