"Зеленский гуляет". Произошедшее в Киеве поразило экс-премьера Украины

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Улицы Киева пустеют, поскольку жители столицы вынуждены прибегать к различным способам обезопасить себя из-за насильственной мобилизации, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"В Киеве улицы становятся все более пустынными. Киевляне прячутся от сотрудников ТЦК у себя дома. <…> По улицам гуляет только Владимир Зеленский. Смех смехом, но это же трагедия огромнейшая", — написал он.
По словам украинского экс-премьера, жители столицы пишут ему и жалуются, что с каждым днем им приходится становиться все осторожнее.
"Мужики, сидящие в квартирах, открывают дверь своим женам и родным только после шифрованного стука в дверь, а на звонки даже не отвечают", — поделился Азаров.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. На этом фоне мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.