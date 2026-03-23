Эксперт усомнился в словах Рютте о готовности Киева к сделке

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Киев готова пойти на сделку по урегулированию, не соответствуют действительности, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал участник движения "Другая Украина" и экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.
В интервью телеканалу CBS News генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский якобы в беседе с ним изъявил желание заключить сделку с Россией.
"Они заявляют о готовности Зеленского подписать мирную сделку, а на самом деле позиции Украины по урегулированию конфликта не меняются. Украинская делегация поехала с теми самыми директивами, которые были до этого. Они не готовы уступить ни пяди земли на Донбассе и вывести свои войска", - заявил Килинкаров.
Эксперт подчеркнул, что ситуация в Персидском заливе является для Зеленского "большим вызовом", на который он не знает, как реагировать правильно.
По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке показал, что Украина больше "не в повестке", а это поднимает серьезный для Киева вопрос, связанный с вооружениями. Европейские страны едва ли будут готовы и дальше "делиться" с Украиной своими системами ПВО на фоне иранского конфликта, полагает эксперт.
"Они (европейцы- ред.) могли так делать раньше, передавать свои системы ПВО, рассказывая о том, что Россия хочет напасть, но понимая, что этого никогда не произойдет. Это была одна история. А когда Иран сказал, что будет наносить удары по всей инфраструктуре, которая задействована у европейцев в ближневосточном регионе в том или ином виде, теперь они не готовы будут делиться с Украиной такими дефицитными видами вооружений, как системы ПВО", - считает Килинкаров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.