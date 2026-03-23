Найден способ усилить действие химиотерапии до семи раз

Женщина с онкологией на приеме у врача. Архивное фото

ТОКИО, 23 мар - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японские ученые обнаружили механизм, позволяющий в разы усилить действие популярного противоракового препарата и за счет этого снизить его дозировку и побочные эффекты, рассказал РИА Новости профессор Университета Нагоя Масаки Кита.

"Обнаруженный нами механизм позволяет рассчитывать на снижение дозы паклитаксела, что может уменьшить побочные эффекты, наблюдаемые, например, со стороны нервной системы", - сказал эксперт.

Группа под руководством Киты изучали трисоксазольные макролиды - природные соединения из морских губок. Эти вещества, как и широко используемый для лечения рака паклитаксел, воздействуют на микротрубочки, отвечающие за деление клеток. Эксперименты на клетках рака толстой кишки показали, что при совместном применении эффективность лечения возрастает в несколько раз, а в отдельных опытах - до семи раз.

По словам ученого, в дальнейшем исследователи планируют повысить избирательность метода.

"Используя современные системы разработки лекарств, мы хотели бы добиться локализации наших соединений в раковых клетках или создать гибридные молекулы, соединенные с паклитакселом, чтобы разработать препараты с более высокой селективностью по отношению к опухолевым клеткам", - отметил Кита.

Синергетический эффект был показан на клетках рака толстой кишки, однако ученые предполагают, что подход будет эффективен при всех видах рака, поддающихся лечению паклитакселом.