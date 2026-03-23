Найден способ усилить действие химиотерапии до семи раз - РИА Новости, 23.03.2026
04:03 23.03.2026
Найден способ усилить действие химиотерапии до семи раз
Найден способ усилить действие химиотерапии до семи раз - РИА Новости, 23.03.2026
Найден способ усилить действие химиотерапии до семи раз
Японские ученые обнаружили механизм, позволяющий в разы усилить действие популярного противоракового препарата и за счет этого снизить его дозировку и побочные... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T04:03:00+03:00
2026-03-23T04:03:00+03:00
общество
здоровье - общество
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Найден способ усилить действие химиотерапии до семи раз

РИА Новости: найден способ усилить действие химиотерапии до семи раз

© Fotolia / JPC-PRODЖенщина с онкологией на приеме у врача
Женщина с онкологией на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© Fotolia / JPC-PROD
Женщина с онкологией на приеме у врача. Архивное фото
ТОКИО, 23 мар - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японские ученые обнаружили механизм, позволяющий в разы усилить действие популярного противоракового препарата и за счет этого снизить его дозировку и побочные эффекты, рассказал РИА Новости профессор Университета Нагоя Масаки Кита.
"Обнаруженный нами механизм позволяет рассчитывать на снижение дозы паклитаксела, что может уменьшить побочные эффекты, наблюдаемые, например, со стороны нервной системы", - сказал эксперт.
Процедура МРТ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Онколог рассказал, какие опухоли не влияют на качество жизни
19 марта, 09:17
Группа под руководством Киты изучали трисоксазольные макролиды - природные соединения из морских губок. Эти вещества, как и широко используемый для лечения рака паклитаксел, воздействуют на микротрубочки, отвечающие за деление клеток. Эксперименты на клетках рака толстой кишки показали, что при совместном применении эффективность лечения возрастает в несколько раз, а в отдельных опытах - до семи раз.
По словам ученого, в дальнейшем исследователи планируют повысить избирательность метода.
"Используя современные системы разработки лекарств, мы хотели бы добиться локализации наших соединений в раковых клетках или создать гибридные молекулы, соединенные с паклитакселом, чтобы разработать препараты с более высокой селективностью по отношению к опухолевым клеткам", - отметил Кита.
Синергетический эффект был показан на клетках рака толстой кишки, однако ученые предполагают, что подход будет эффективен при всех видах рака, поддающихся лечению паклитакселом.
"Новая концепция - усиление действия существующих противоопухолевых препаратов за счет синергии - может позволить воздействовать и на те виды рака, которые трудно поддаются лечению или обладают устойчивостью к лекарствам", - заключил ученый.
Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Главный онколог Минздрава рассказал, сможет ли человечество победить рак
21 марта, 03:08
 
