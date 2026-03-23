Умерла актриса из сериала "Сверхъестественное" Кэрри Флеминг

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, сыгравшая в сериалах "Сверхъестественное" и "Я - зомби", а также в фильме "Звездные врата", ушла из жизни в возрасте 51 года, сообщает журнал People со ссылкой на представителя актрисы.