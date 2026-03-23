Житель Казани получил травмы при падении лифта в ЖК
2026-03-23T18:50:00+03:00
https://ria.ru/20251102/moskva-2052538379.html
2026
Мужчина получил травмы ног при падении лифта в казанском ЖК, возбуждено дело
КАЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Мужчина получил травмы ног при падении лифта в одном из жилых комплексов Казани, возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео из кабины лифта, на котором молодой мужчина вошел в лифт и через какое-то время резко упал. Подняться он уже не смог, выбирался из остановившегося и открывшегося лифта ползком.
"В следственном отделе по Советскому району города Казани СУСК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении
По информации следственного управления, в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей была выявлена публикация о получении травм мужчиной из-за неисправности лифта в многоквартирном доме ЖК "Легенда", расположенного на улице Аметьевская магистраль в Казани
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.