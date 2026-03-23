Житель Казани получил травмы при падении лифта в ЖК

КАЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Мужчина получил травмы ног при падении лифта в одном из жилых комплексов Казани, возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео из кабины лифта, на котором молодой мужчина вошел в лифт и через какое-то время резко упал. Подняться он уже не смог, выбирался из остановившегося и открывшегося лифта ползком.