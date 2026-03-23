В Дохе прошла необычно сильная гроза

ДОХА, 23 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Необычно сильная для засушливого Катара гроза с раскатами грома, молниями и ливнем прошла в Дохе и ее пригородах, передает корреспондент РИА Новости.

Непогода обрушилась на катарскую столицу в ночь на понедельник. От разрядов молний небо стало светлым, дождь лил такой плотной стеной, что от него пошел пар. Раскаты грома были настолько громкими и частыми, что привыкшие за время войны с Ираном к работе ПВО жители Катара вначале подумали, что это звуки взрывов.