В Дохе прошла необычно сильная гроза
Необычно сильная для засушливого Катара гроза с раскатами грома, молниями и ливнем прошла в Дохе и ее пригородах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T08:32:00+03:00
Гроза с раскатами грома в Дохе
В мире, Катар, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ДОХА, 23 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Необычно сильная для засушливого Катара гроза с раскатами грома, молниями и ливнем прошла в Дохе и ее пригородах, передает корреспондент РИА Новости.
Непогода обрушилась на катарскую столицу в ночь на понедельник. От разрядов молний небо стало светлым, дождь лил такой плотной стеной, что от него пошел пар. Раскаты грома были настолько громкими и частыми, что привыкшие за время войны с Ираном к работе ПВО жители Катара вначале подумали, что это звуки взрывов.
Дожди в Катаре бывают настолько редко, что власти страны регулярно созывают население на особую совместную молитвенную службу в мечетях о ниспослании дождя.