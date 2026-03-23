Источник: правкомиссия одобрила усиление контроля за онлайн-кассами - РИА Новости, 23.03.2026
17:27 23.03.2026 (обновлено: 17:32 23.03.2026)
Источник: правкомиссия одобрила усиление контроля за онлайн-кассами
Источник: правкомиссия одобрила усиление контроля за онлайн-кассами - РИА Новости, 23.03.2026
Источник: правкомиссия одобрила усиление контроля за онлайн-кассами
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты, разработанные Минфином РФ и направленные на усиление контроля за... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T17:27:00+03:00
2026-03-23T17:32:00+03:00
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
Источник: правкомиссия одобрила усиление контроля за онлайн-кассами

Успешная оплата покупки на кассе - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Успешная оплата покупки на кассе. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты, разработанные Минфином РФ и направленные на усиление контроля за использованием контрольно-кассовой техники (ККТ), сообщил источник РИА Новости.
Так, одним из законопроектов вводится реестр организаций и ИП, систематически нарушающих требования о применении контрольно-кассовой техники, который будет вести Федеральная налоговая служба. После попадания в реестр нарушителям будет запрещено размещать в интернете информацию о дистанционной продаже товаров, работ, услуг, их сайты блокируются. Попавший в этот реестр бизнес сможет выйти, если в течение трех месяцев не будет новых нарушений.
"Одобрено", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, нарушители из реестра не смогут арендовать помещения в объектах торговли. Так, организации и ИП, сдающие в аренду недвижимость площадью от 3 тысяч квадратных метров с минимум десятком арендаторов, будут обязаны ежемесячно проверять наличие ККТ у арендаторов и уведомлять о нарушениях. Если нарушения в течение 15 дней не устранены, они будут расторгать договор аренды и проверять арендаторов через реестр нарушителей, добавил собеседник агентства.
Кроме того, банки будут обязаны передавать в ФНС информацию о совершенных операциях, а также вводится идентификатор безналичной оплаты для связи банковской транзакции с кассовым чеком. "ФНС передает чеки банкам, которые размещают их в своих информационных ресурсах для доступа покупателя в течение трех лет. Покупатель вправе отказаться от получения чеков через банк или, наоборот, запросить их", - отметил источник.
Также налоговые органы будут вправе проводить осмотр жилых помещений, где установлена ККТ, и увеличивать срок контрольной закупки до 25 рабочих дней, добавил собеседник агентства.
Законопроект направлен на повышение прозрачности расчетов и пресечение уклонения от налогообложения, пояснил источник. "По данным Банка России, разрыв между объемом безналичных расчетов и выручкой, отраженной в кассовых чеках, составляет около 4,5 триллиона рублей, что свидетельствует о масштабном сокрытии доходов", - сказал он.
Помимо этого, правкомиссия одобрила и другой законопроект, которым вводится административная ответственность за нарушения в сфере ККТ на объектах массовой торговли. Документ также разработал Минфин России, сообщил источник.
Документом планируется установить ответственность для организаторов массовой торговли за неприменение ККТ. Штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются.
Для банков также предусмотрена ответственность за нарушение правил работы с кассовыми чеками и непредставление информации об операциях физических и юридических лиц. За первичное нарушение штраф составит от 1 до 1,5 миллиона рублей, а за повторное - от 2 до 5 миллионов рублей. Если же нарушение носит систематический характер (более двух раз), то штраф составит от 6 до 10 миллионов рублей.
РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
 
