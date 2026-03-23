В ОП предложили увеличить размер материнского капитала​

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Размер материнского капитала в России следует увеличить, ориентируясь на социальную норму жилья - 18 квадратных метров на человека, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Модернизация программы материнского капитала назрела. Если оценивать его не в рублях, а в квадратных метрах жилья, эффективность снизилась. При нынешней стоимости жилья даже на максимальный размер капитала можно приобрести в среднем 8 квадратных метров. При этом социальная норма составляет 18 квадратных метров", - сказал Рыбальченко

Эксперт отметил, что до 67% семей направляют средства материнского капитала именно на улучшение жилищных условий, поэтому оценивать эффективность программы следует, прежде всего, исходя из стоимости квадратного метра.

"Если мы принимаем решение о том, что при рождении следующего ребенка должна быть обеспечена соответствующая государственная жилищная поддержка, то мы должны ориентироваться именно на социальный уровень обеспеченности жильем", - добавил Рыбальченко.