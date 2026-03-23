Под Калининградом автомобиль сбил трех пешеходов

КАЛИНИНГРАД, 23 мар – РИА Новости. Автомобиль под Калининградом в результате ДТП вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов, они отправлены в больницу, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"От столкновения один из автомобилей выехал на тротуар и совершил наезд на трёх пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения, направлены в медицинское учреждение", - говорится в Telegram-канале ведомства.