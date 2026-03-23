ЮНЕСКО призвала обеспечить защиту журналистов после атаки на репортеров RT - РИА Новости, 23.03.2026
18:49 23.03.2026
ЮНЕСКО призвала обеспечить защиту журналистов после атаки на репортеров RT
ЮНЕСКО призвала обеспечить защиту журналистов после атаки на репортеров RT - РИА Новости, 23.03.2026
ЮНЕСКО призвала обеспечить защиту журналистов после атаки на репортеров RT
Все страны должны обеспечивать защиту журналистов в соответствии с международным правом, сообщили РИА Новости в ЮНЕСКО, комментируя ракетную атаку израильских... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T18:49:00+03:00
2026-03-23T18:49:00+03:00
в мире, ливан, россия, мария захарова, юнеско, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Россия, Мария Захарова, ЮНЕСКО, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЮНЕСКО призвала обеспечить защиту журналистов после атаки на репортеров RT

ЮНЕСКО призвала обеспечивать защиту журналистов после атаки на репортеров RT

ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Все страны должны обеспечивать защиту журналистов в соответствии с международным правом, сообщили РИА Новости в ЮНЕСКО, комментируя ракетную атаку израильских ВВС на юге Ливана, во время которой получили ранения сотрудники съемочной группы телеканала RT.
"Все государства должны обеспечивать защиту журналистов в соответствии с международным правом. Несмотря на то, что журналисты являются краеугольным камнем демократических обществ, сегодня они сталкиваются с широким и растущим числом нападений", - говорится в сообщении.
В ЮНЕСКО призвали обеспечить защиту журналистов во время выполнения профессиональных заданий, отметив, что в условиях усиливающихся кризисов журналисты не должны рисковать своей безопасностью или платить жизнью за свою работу.
"ЮНЕСКО выступает за безопасность журналистов посредством своих глобальных инициатив, включая мониторинг и освещение случаев убийств журналистов, поддержку привлечения к ответственности за преступления против работников СМИ и повышение осведомленности о международных стандартах, касающихся свободы выражения мнений и защиты журналистов", - подчеркнули в организации.
В результате ракетной атаки израильских ВВС 19 марта на юге Ливана получили ранения сотрудники съемочной группы телеканала RT, находившейся там на редакционном задании, они были экстренно госпитализированы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обстоятельства израильского удара по съемочной группе RT свидетельствуют о преднамеренном и прицельном характере атаки.
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан заявил РИА Новости, что нападения на журналистов в Ливане, в том числе корреспондентов RT, могут свидетельствовать о несоблюдении израильскими военными международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно расследованы.
В миреЛиванРоссияМария ЗахароваЮНЕСКОООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
