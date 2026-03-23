ЮНЕСКО призвала обеспечить защиту журналистов после атаки на репортеров RT

ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Все страны должны обеспечивать защиту журналистов в соответствии с международным правом, сообщили РИА Новости в ЮНЕСКО, комментируя ракетную атаку израильских ВВС на юге Ливана, во время которой получили ранения сотрудники съемочной группы телеканала RT.

"ЮНЕСКО выступает за безопасность журналистов посредством своих глобальных инициатив, включая мониторинг и освещение случаев убийств журналистов, поддержку привлечения к ответственности за преступления против работников СМИ и повышение осведомленности о международных стандартах, касающихся свободы выражения мнений и защиты журналистов", - подчеркнули в организации.