В Якутии выявили и ликвидировали очаг пастереллеза

УЛАН-УДЭ, 23 мар - РИА Новости. Очаг пастереллеза выявили в прошедшие выходные и ликвидировали в одном из личных подсобных хозяйств Якутии, владельцев скота региона попросили своевременно прививать животных, сообщило правительство республики.

"В минувшие выходные был выявлен и устранен очаг заболевания в одном из личных подсобных хозяйств в регионе. Проведена многократная дезинфекция помещений, инвентаря и прилегающей территории. По состоянию на утро 23 марта 2026 года новых случаев заболевания среди животных в республике не зарегистрировано", - говорится в сообщении

В правительстве Якутии уточнили, что все необходимые мероприятия по поддержанию безопасности по пастереллезу выполнены, при министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии развернут оперативный штаб.