СМИ: ставка Израиля на беспорядки в Иране не сработала

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Израильские спецслужбы рассчитывали, что после начала военной кампании против Ирана, интенсивных ударов и убийства высокопоставленных иранских политических фигур в стране вспыхнут беспорядки, однако этого не произошло, пишет New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
По данным газеты, американская разведка еще до начала конфликта считала относительно маловероятным сценарий полного краха иранских властей. Наиболее вероятным исходом, как утверждается в публикации, в Вашингтоне считали "установление контроля над ключевыми рычагами власти" действующего правительства.
Как следует из публикации, бывший глава “Моссада” Йоси Коэн в свое время пришел к выводу, что попытки разжечь восстание в Иране не имеют перспектив, и распорядился свести такую деятельность к минимуму. Позднее его преемник Давид Барнеа изменил этот подход и направил ресурсы службы на подготовку сценариев, которые в случае войны могли бы привести к падению власти в Тегеране.
После ударов и ликвидаций первых дней конфликта ожидаемого восстания не произошло. При этом, по информации NYT, израильские чиновники пока не отказались от надежд спровоцировать внутреннюю дестабилизацию в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.