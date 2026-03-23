Суд не отменил решение по иску Мизулиной к Лебедеву - РИА Новости, 23.03.2026
07:32 23.03.2026
Суд не отменил решение по иску Мизулиной к Лебедеву
Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался отменять решение по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и
Артемий Лебедев. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался отменять решение по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом), говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск Мизулиной касался пяти фрагментов из видеоинтервью, которое Лебедев дал Дудю*. В нем дизайнер критиковал деятельность "Лиги безопасного интернета" и ее главы. Впоследствии Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее деятельностью.
В результате суд частично удовлетворил иск, обязав удалить фразы из видео и взыскав в пользу Мизулиной 300 тысяч рублей с Лебедева и 200 тысяч рублей с Дудя*. Решение было обжаловано ответчиками, однако Мосгорсуд счел его законным.
Позже защита Лебедева оспорила решение и в кассационном порядке, попросив отменить принятые по делу судебные акты.
"Доводы кассационной жалобы фактически являются позицией лица, подавшего жалобу, и не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных постановлений", - изложена в материалах позиция кассационного суда.
Суд также указал на то, что материальный закон при рассмотрении этого дела применен правильно, указаний на нарушения норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием к отмене обжалуемых судебных актов, кассационная жалоба не содержит.
В результате жалоба Лебедева была оставлена без удовлетворения, следует из материалов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Артемий ЛебедевЕкатерина МизулинаМосковский городской судЛига безопасного интернета
 
 
