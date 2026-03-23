Суд не отменил решение по иску Мизулиной к Лебедеву
Суд не отменил решение по иску Мизулиной к Лебедеву - РИА Новости, 23.03.2026
Суд не отменил решение по иску Мизулиной к Лебедеву
Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался отменять решение по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T07:32:00+03:00
2026-03-23T07:32:00+03:00
2026-03-23T07:32:00+03:00
артемий лебедев
екатерина мизулина
московский городской суд
лига безопасного интернета
артемий лебедев, екатерина мизулина, московский городской суд, лига безопасного интернета
Артемий Лебедев, Екатерина Мизулина, Московский городской суд, Лига безопасного интернета
Суд не отменил решение по иску Мизулиной к Лебедеву
Кассация не стала отменять решение по иску Мизулиной к Лебедеву
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался отменять решение по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом), говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск Мизулиной
касался пяти фрагментов из видеоинтервью, которое Лебедев
дал Дудю*. В нем дизайнер критиковал деятельность "Лиги безопасного интернета
" и ее главы. Впоследствии Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее деятельностью.
В результате суд частично удовлетворил иск, обязав удалить фразы из видео и взыскав в пользу Мизулиной 300 тысяч рублей с Лебедева и 200 тысяч рублей с Дудя*. Решение было обжаловано ответчиками, однако Мосгорсуд
счел его законным.
Позже защита Лебедева оспорила решение и в кассационном порядке, попросив отменить принятые по делу судебные акты.
"Доводы кассационной жалобы фактически являются позицией лица, подавшего жалобу, и не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных постановлений", - изложена в материалах позиция кассационного суда.
Суд также указал на то, что материальный закон при рассмотрении этого дела применен правильно, указаний на нарушения норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием к отмене обжалуемых судебных актов, кассационная жалоба не содержит.
В результате жалоба Лебедева была оставлена без удовлетворения, следует из материалов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента