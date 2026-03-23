Иранцы собрались у электростанций на фоне угроз Трампа, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. Иранцы собрались у электростанций на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удары по таким объектам в Иране, сообщило агентство Fars.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней, при этом 22 марта он обещал нанести удары в течение 48 часов, если Иран не откроет Ормузский пролив.
Агентство Fars в своем Telegram-канале опубликовало видео с людьми, которые встали у электростанции города Мешхед на северо-востоке страны, еще группа людей собралась у электростанции Рамин неподалеку от Ахваза - города на юго-западе Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
22 марта, 04:50