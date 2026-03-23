Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/iran-2082512976.html
Иран принял меры по передвижению судов через Ормуз, заявил Пезешкиан
Иран принял меры по передвижению судов через Ормуз, заявил Пезешкиан
Тегеран принял ряд мер по передвижению судов, не связанных с США и Израилем, через Ормузский пролив, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T23:36:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078664234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c76eacf516b2bda78c57bff747b4538b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. Тегеран принял ряд мер по передвижению судов, не связанных с США и Израилем, через Ормузский пролив, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Он заявил об этом в ходе телефонного разговора с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, заявив, что ситуация в Ормузском проливе является прямым следствием агрессии США и Израиля в отношении Ирана.
"В любом случае Иран в целях обеспечения безопасности и безопасного судоходства и прохода судов через этот водный маршрут принял меры и для передвижения судов, не принадлежащих или не связанных с агрессорами и не участвующих в агрессии, установит необходимое взаимодействие", - сказал Пезешкиан, чьи слова были опубликованы его пресс-службой.
Ранее Иран заявлял, что проход через Ормузский пролив возможен для судов, не связанных с США и Израилем при условии согласования этого вопроса с Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала