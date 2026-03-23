Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке после слов Трампа о переговорах

ТЕГЕРАН, 23 мар — РИА Новости. Иранские военные атаковали базы США на Ближнем Востоке, сообщил КСИР на фоне заявлений президента Дональда Трампа о якобы идущих переговорах.
"Успешно была проведена 77-я волна операции "Правдивое обещание — 4" против целей сионистского врага в северной, центральной и южной частях оккупированных территорий <...>, а также против баз армии США, в том числе Али ас-Салем, Аль-Хардж и Аль-Дафра", — говорится в заявлении, опубликованном агентством IRNA.
Заявления Трампа в военном крыле охарактеризовали как психологическую операцию. Ранее в понедельник тот заявил, что поручил на пять дней приостановить удары по иранским объектам энергетики после якобы достигнутых договоренностей о перемирии.
По его словам, исламская республика сама выступила инициатором обсуждений, при этом они не ведутся с ее верховным лидером Моджтабой Хаменеи. Как утверждает Трамп, диалог продолжится в течение недели, а новый раунд пройдет в понедельник по телефону. При этом Иран якобы согласился на отказ от ядерного оружия.
20 июня 2025, 20:30
Накануне глава Белого дома выдвинул ИРИ ультиматум, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.
Иран, в свою очередь, напомнил, что согласование прохода по этому коридору возможно только для невраждебных государств. В республике пригрозили ответными ударами по всем компаниям на Ближнем Востоке, где Штаты имеют свои интересы, а также по энергоинфраструктуре в тех странах, где расположены американские базы.