Иран заявил, что получил послания о готовности США к переговорам

ТЕГЕРАН, 23 мар — РИА Новости. Тегеран не вел переговоры с Вашингтоном, однако получал послания через посредников о желании урегулировать конфликт путем диалога, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Последние несколько дней поступали послания от некоторых дружественных стран по поводу требований США о переговорах, направленных на окончание войны, на которые был дан ответ в соответствии с принципиальной позицией страны", — сказал он агентству IRNA.
По словам Багаи, американскую сторону предупредили о тяжелых последствиях любых атак на критическую инфраструктуру, а также о готовности дать решительный ответ. Он подчеркнул, что позиция Тегерана по поводу Ормузского пролива и условий окончания конфликта не изменилась.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что поручил на пять дней приостановить удары по иранским объектам энергетики после якобы достигнутых договоренностей о перемирии.
Как утверждает глава Белого дома, исламская республика сама выступила инициатором обсуждений, при этом они не ведутся с ее верховным лидером Моджтабой Хаменеи. Ожидается, что диалог продолжится в течение недели, а новый раунд пройдет в понедельник по телефону. По словам Трампа, на повестке дня остается отказ Тегерана от обогащения урана, при этом Иран якобы согласился на отказ от ядерного оружия.
Накануне он выдвинул ИРИ ультиматум, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.
Иран, в свою очередь, напомнил, что согласование прохода по этому коридору возможно только для невраждебных государств. В республике пригрозили ответными ударами по всем компаниям на Ближнем Востоке, где Штаты имеют свои интересы, а также по энергоинфраструктуре в тех странах, где расположены американские базы.
