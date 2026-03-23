Переговоры с США в нынешних условиях бессмысленны, считает иранский депутат

ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. Переговоры с США в нынешних условиях бессмысленны, считает представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрахим Резаи.

"Переговоры в нынешних условиях иррациональны. Противник понимает лишь язык силы и ракет", - написал он в соцсети X.