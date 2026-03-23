Иран будет обороняться, пока не получит репарации, сообщил источник

ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. Иран продолжит обороняться от США и Израиля до тех пор, пока не достигнет цели, что агрессия не повторится, и пока не получит репарации, сообщил РИА Новости в силовых структурах Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней, при этом 22 марта он обещал нанести удары в течение 48 часов, если Иран не откроет Ормузский пролив.
"Иран продолжит отвечать и защищаться до тех пор, пока не достигнет цели, что агрессия не повторится, и пока не получит репарации", - сказал собеседник агентства, комментируя заявление Трампа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Трамп высказался об Ормузском проливе
Вчера, 17:23