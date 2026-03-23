Источник: Иран создаст новый правовой режим в Ормузском проливе

ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. Иран планирует создать новый правовой режим в Ормузском проливе, сообщили РИА Новости в силовых структурах Ирана.

"Ситуация в Ормузском проливе будет формироваться с формированием нового правового режима (там)", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей подобных планов.