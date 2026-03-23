Иран создаст новый правовой режим в Ормузском проливе - РИА Новости, 23.03.2026
17:34 23.03.2026 (обновлено: 17:38 23.03.2026)
Источник: Иран создаст новый правовой режим в Ормузском проливе
Иран планирует создать новый правовой режим в Ормузском проливе, сообщили РИА Новости в силовых структурах Ирана.
иран
в мире
ормузский пролив
сша
дональд трамп
казем джалали
министерство обороны сша
иран, в мире, ормузский пролив, сша, дональд трамп, казем джалали, министерство обороны сша
Источник: Иран создаст новый правовой режим в Ормузском проливе

© REUTERS / Nicolas EconomouОрмузский пролив
ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. Иран планирует создать новый правовой режим в Ормузском проливе, сообщили РИА Новости в силовых структурах Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней, при этом 22 марта он обещал нанести удары в течение 48 часов, если Иран не откроет Ормузский пролив.
"Ситуация в Ормузском проливе будет формироваться с формированием нового правового режима (там)", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей подобных планов.
Ранее замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде заявил, что Тегеран занимается разработкой нового правового режима в Ормузском проливе, он заработает после окончания конфликта, в этом вопросе иранская сторона планирует сотрудничать с Оманом.
После этого в парламенте Ирана заявили, что рассматривают законопроект о взимании пошлин за проход судов по ормузскому проливу, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана, а посол Ирана в России Казем Джалали заявлял РИА Новости, что Ормузский пролив должен быть безопасным для всех либо ни для кого.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
