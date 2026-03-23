Иран проявил выносливость под авиаударами, заявил экс-премьер Сербии

БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Иран проявил выносливость под авиаударами, он не капитулирует, и США и Израилю придется договариваться о мире и принять часть иранских требований, такое мнение выразил РИА Новости экс-премьер Сербии Никола Шаинович.

"Я бывал в Иране. Они не идеальное государство, но я видел персидский народ и глубокую приверженность защите веры, нации и государства. Не знаю, как может выглядеть капитуляция Ирана, думаю, она невозможна. Под санкциями Иран перенес свою оборону на ракетные войска и, очевидно, добился в этом большого технического прогресса, как и в числе и маскировке пусковых установок", - подчеркнул бывший сербский премьер.