16:48 23.03.2026
Иран проявил выносливость под авиаударами, заявил экс-премьер Сербии
Иран проявил выносливость под авиаударами, заявил экс-премьер Сербии

Шаинович: Иран не капитулирует, США и Израилю придется договариваться о мире

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Иран проявил выносливость под авиаударами, он не капитулирует, и США и Израилю придется договариваться о мире и принять часть иранских требований, такое мнение выразил РИА Новости экс-премьер Сербии Никола Шаинович.
Президент США Дональд Трамп в понедельник охарактеризовал якобы прошедшие переговоры Вашингтона и Тегерана как насыщенные и выразил надежду на ощутимый результат.
"Снимки подтвердили". Последствия удара Ирана по базе США встревожили Запад
"Иран показал, как говорят военные, "жилистость". Думаю, что это продлится еще примерно месяц, к сожалению, у иранцев будут большие потери, но они не капитулируют. Придется другой стороне принять некоторые его условия для установления мира, а именно – уважение Ирана как равноправного государства в международном сообществе", - указал экс-премьер Сербии.
Он отметил, что интенсивные бомбардировки США и Израиля с поддержкой спутников и самой современной техники не уничтожили иранские ракетные комплексы и ПВО.
"Я бывал в Иране. Они не идеальное государство, но я видел персидский народ и глубокую приверженность защите веры, нации и государства. Не знаю, как может выглядеть капитуляция Ирана, думаю, она невозможна. Под санкциями Иран перенес свою оборону на ракетные войска и, очевидно, добился в этом большого технического прогресса, как и в числе и маскировке пусковых установок", - подчеркнул бывший сербский премьер.
По его словам, есть сходство между Ираном и бомбардировками НАТО Югославии, 27 лет с начала которых исполняется 24 марта.
"Зашло слишком далеко". Ультиматум Трампа в адрес Ирана поразил Запад
"Речь идет об ошибочной оценке, что, как только они (американцы - ред.) появятся, все капитулируют. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что Трамп спросил его перед началом бомбардировок, когда авианосец США вошел в Персидский залив, почему они еще не капитулировали? Это те самые заблуждения", - подытожил экс-глава правительства Сербии.
Ранее Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. При этом в ответ на заявление агентство Fars передавало, что Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
СМИ: США и Израиль рассматривают борьбу за Ормузский пролив как развязку
