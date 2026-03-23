Журналист Axios назвал посредников в переговорах США и Ирана

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Турция, Египет и Пакистан выступали посредниками в переговорах между США и Ираном, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американский источник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. При этом в ответ на его заявление агентство Fars передавало, что Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников.
"Посредничество продолжается, и наблюдается прогресс. Речь идет о прекращении конфликта и решении всех нерешенных вопросов. Мы надеемся вскоре получить ответы", - приводит слова источника журналист.
Источник добавил, что три страны в течение двух дней передавали сообщения между Вашингтоном и Тегераном, а их высокопоставленные чиновники провели отдельные переговоры со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.