Иран пригрозил заминировать Персидский залив - РИА Новости, 23.03.2026
10:57 23.03.2026 (обновлено: 11:26 23.03.2026)
Иран пригрозил заминировать Персидский залив
Иран пригрозил заминировать Персидский залив - РИА Новости, 23.03.2026
Иран пригрозил заминировать Персидский залив
Иран заминирует все морские пути в Персидском заливе при ударе по побережью или принадлежащим ему островам, предупредил Совет обороны исламской республики. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T10:57:00+03:00
2026-03-23T11:26:00+03:00
иран
персидский залив
тегеран (город)
в мире, иран, персидский залив, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп
В мире, Иран, Персидский залив, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп
Иран пригрозил заминировать Персидский залив

Совет обороны Ирана пригрозил заминировать все морские пути в Персидском заливе

© REUTERS / ZUMA Press Wire/Rouzbeh FouladiИранские военные катера в Персидском заливе
Иранские военные катера в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© REUTERS / ZUMA Press Wire/Rouzbeh Fouladi
Иранские военные катера в Персидском заливе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 мар — РИА Новости. Иран заминирует все морские пути в Персидском заливе при ударе по побережью или принадлежащим ему островам, предупредил Совет обороны исламской республики.
"В случае любой попытки противника атаковать <...> все морские пути в Персидском заливе <...> будут заминированы", — говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Ресурс исчерпан". Война с Ираном приобрела неожиданный для США оборот
Вчера, 08:00
В Совете обороны также напомнили, что проход через Ормузский пролив возможен только при согласовании для невраждебных Тегерану стран.
Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что если Иран полностью не откроет этот морской проход в течение 48 часов, то "американские военные уничтожат все электростанции" в исламской республике.
Запуск баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Всем не поздоровится". В США раскрыли, что произойдет на Ближнем Востоке
Вчера, 08:53
Как заявил представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, в таком случае иранские военные атакуют все компании на Ближнем Востоке, в которых Штаты имеют свои интересы, а также энергоинфраструктуру в тех странах, где расположены американские базы.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
В Персидском заливе найден ресурс кратно дороже нефти
Вчера, 08:00
 
В миреИранПерсидский заливТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаДональд Трамп
 
 
