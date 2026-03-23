10:25 23.03.2026
Экс-постпред США при НАТО назвал операцию против Ирана крупнейшим просчетом
Экс-постпред США при НАТО назвал операцию против Ирана крупнейшим просчетом
Экс-постпред США при НАТО назвал операцию против Ирана крупнейшим просчетом

Даалдер: операция против Ирана стала для США большим просчетом, чем Ирак

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Начатая совместно с Израилем военная операция против Ирана стала для США большим стратегическим просчетом, чем вторжение в Ирак в 2003 году, считает экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер.
"Как и многие, я раньше считал, что решение бывшего президента США Джорджа Буша-младшего вторгнуться в Ирак в 2003 году было крупнейшей стратегической ошибкой Америки — по крайней мере со времен Вьетнамской войны. Так было до сих пор… Решение присоединиться к Израилю в войне против Ирана — куда более серьезная стратегическая ошибка, и ее последствия будут значительно масштабнее", - написал Даалдер в колонке для издания Politico.
По словам дипломата, операция против Ирана уже оказала значительное негативное влияние на регион и глобальную экономику, а также отразилась на позициях США в отношениях с союзниками и их положении на мировой арене.
"Спустя менее чем месяц мир уже наблюдает крупнейшие в истории перебои в поставках нефти и газа… Уже нанесенный мировой экономике ущерб значительно превышает экономические последствия всей войны в Ираке", - считает Даалдер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранСШАИзраильИво ДаалдерДжордж Буш (младший)НАТОPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
