08:06 23.03.2026
СМИ: Турции стало сложнее сохранять нейтралитет в конфликте вокруг Ирана
СМИ: Турции стало сложнее сохранять нейтралитет в конфликте вокруг Ирана

Ekonomim: Турции становится сложнее сохранять нейтралитет в конфликте в Иране

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Рост вероятности расширения конфликта вокруг Ирана, включая сценарии наземной операции, сужает возможности Турции сохранять нейтралитет, пишет в понедельник турецкая газета Ekonomim.
Пентагон подготовил детальные планы возможного развертывания наземных войск в Иране, чтобы предоставить администрации президента США Дональда Трампа полный спектр военных сценариев в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщил ранее телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
В Персидском заливе найден ресурс кратно дороже нефти
Вчера, 08:00
"По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается", - отмечает издание.
В публикации указывается, что активное вовлечение стран региона и союзников США усиливает давление на Анкару в вопросе выбора позиции.
Газета также подчеркивает, что участие Турции в региональных инициативах может восприниматься как отход от нейтралитета и осложнить ее роль посредника.
Отмечается, что нейтралитет имеет для Турции и экономическое значение: с учетом торговых связей с Ираном и факторов безопасности его ослабление может привести к дополнительным издержкам для экономики и внешней политики страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Американцы наконец готовы быстро захватить Иран. Иран согласен и очень ждет
22 марта, 08:00
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
