СМИ: Турции стало сложнее сохранять нейтралитет в конфликте вокруг Ирана

АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Рост вероятности расширения конфликта вокруг Ирана, включая сценарии наземной операции, сужает возможности Турции сохранять нейтралитет, пишет в понедельник турецкая газета Ekonomim.
Пентагон подготовил детальные планы возможного развертывания наземных войск в Иране, чтобы предоставить администрации президента США Дональда Трампа полный спектр военных сценариев в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщил ранее телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.
"По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается", - отмечает издание.
В публикации указывается, что активное вовлечение стран региона и союзников США усиливает давление на Анкару в вопросе выбора позиции.
Газета также подчеркивает, что участие Турции в региональных инициативах может восприниматься как отход от нейтралитета и осложнить ее роль посредника.
Отмечается, что нейтралитет имеет для Турции и экономическое значение: с учетом торговых связей с Ираном и факторов безопасности его ослабление может привести к дополнительным издержкам для экономики и внешней политики страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.