Эксперт рассказал, к чему привела атака США на Иран

БАКУ, 23 мар – РИА Новости. Действия США в Иране привели к консолидации общества вокруг власти и усилению КСИР, заявил РИА Новости директор центра "За гражданское общество", доктор философии по истории, политический аналитик Рафик Исмаилов.

По его словам, появилась информация о том, что США готовят захват острова Харк, в результате которого якобы будет уничтожен экономический потенциал Ирана.

"А это означает лишь расширение войны и ее переход к сухопутной фазе. Проблема в том, что иранское общество к затяжной войне готово больше американского, которое нетерпимо к потерям и экономическим издержкам, для которого цели этой войны не ясны и в котором наблюдается резкий рост антиизраильских настроений", - подчеркнул Исмаилов.