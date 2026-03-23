07:24 23.03.2026
Эксперт рассказал, к чему привела атака США на Иран
Эксперт рассказал, к чему привела атака США на Иран
Действия США в Иране привели к консолидации общества вокруг власти и усилению КСИР, заявил РИА Новости директор центра "За гражданское общество", доктор... РИА Новости, 23.03.2026
Эксперт рассказал, к чему привела атака США на Иран

Исмаилов: действия США в Иране привели к консолидации общества вокруг власти

© REUTERS / Majid AsgaripourЖители Тегерана держат фотографии нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи
Жители Тегерана держат фотографии нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Архивное фото
БАКУ, 23 мар – РИА Новости. Действия США в Иране привели к консолидации общества вокруг власти и усилению КСИР, заявил РИА Новости директор центра "За гражданское общество", доктор философии по истории, политический аналитик Рафик Исмаилов.
"США уже добились значительных тактических успехов. Нанесен колоссальный ущерб иранской ракетной и ядерной программам. Другое дело, что не достигнута стратегическая цель, заключающаяся в смене теократической власти в Иране. Наоборот, действия США привели к консолидации общества вокруг власти и усилению партии войны в лице КСИР. С этой точки зрения действия США выглядят не до конца непродуманными", - сказал Исмаилов.
По его словам, появилась информация о том, что США готовят захват острова Харк, в результате которого якобы будет уничтожен экономический потенциал Ирана.
"А это означает лишь расширение войны и ее переход к сухопутной фазе. Проблема в том, что иранское общество к затяжной войне готово больше американского, которое нетерпимо к потерям и экономическим издержкам, для которого цели этой войны не ясны и в котором наблюдается резкий рост антиизраильских настроений", - подчеркнул Исмаилов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
