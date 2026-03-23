В США рассказали, как Россия переиграла Трампа в Иране

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия выигрывает от продолжающейся операции США против Ирана, пишет американский военный портал 19fortyfive.
При этом, продолжает автор, раскол внутри союзников по НАТО из-за различия позиций по Ирану также играет на руку России. ЕС все меньше уверен в том, что администрация американского лидера Дональда Трампа все еще разделяют его антироссийскую позицию, в то время как сами европейские страны стремительно утрачивают способность влиять на мировые события.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент выступил с утверждением, что Россия получит два миллиарда долларов дополнительных бюджетных доходов из-за ослабления санкций против российских энергоносителей на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.