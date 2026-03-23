"Ужасающий характер": в Европе испугались мести Ирана

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Иран имеет возможность дотянуться ракетами до Рима и Парижа, несмотря на все бомбардировки со стороны США и Израиля, пишет итальянская газета La Repubblica.
Как указывает издание, проблему усугубляет и то, что ни одна европейская страна не располагает действующими средствами защиты от баллистических ракет Ирана.
"Наша защита полностью зависит от американских спутников, радаров и кораблей: это одно из главных ограничений европейской обороны", — подчеркивается в статье.
Вчера британская газета The Telegraph отметила, что удары по британской базе в Индийском океане, которую используют ВВС США, продемонстрировали способность иранских ракет достигнуть Лондона.
В прошлую субботу Иран заявил, что запустил две баллистические ракеты по британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Расстояние от архипелага Чагос, на котором находится база, до Тегерана превышает пять тысяч километров. СМИ сообщили, что атака на столь отдаленный объект свидетельствует о том, что Иран обладает боеприпасами, дальность которых больше представления его противников.
22 марта, 20:57