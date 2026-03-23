"Ресурс исчерпан". Война с Ираном приобрела неожиданный для США оборот

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Давид Нармания. К четвертой неделе боевых действий на Ближнем Востоке асимметричный характер противостояния окончательно оформился. Главной проблемой для США и Израиля стало то, что конфликт, который, по всей видимости, рассчитывали удержать в узких рамках, охватил весь регион, а его экономические последствия и вовсе оказались глобальными. Однако и чисто военный ответ Тегерана достаточно болезненный. О его неожиданной эффективности — в материале РИА Новости.

Несопоставимый ущерб

Иран несет тяжелые потери — последние данные о погибших правительство озвучивало еще 7 марта, и уже тогда было 1300 жертв. Всего пострадавших к 18 марта — порядка 20 тысяч человек. Из них 1111 находятся в больницах.

Среди убитых много мирных жителей.

Разрушения очень сильные: повреждено свыше 61 тысячи гражданских объектов.

По данным The Wall Street Journal, в рамках операции США Израиль атаковали более 16 тысяч целей. Как отмечает издание, американцы нанесли удары по 7800 целям, ЦАХАЛ — 8500.

Однако потери несут и агрессоры. Пентагон официально подтвердил гибель 13 военных. Раненых — около 200.

Также США лишились пяти самолетов. Первого марта три F-15 были поражены дружественным огнем — их атаковал истребитель кувейтских ВВС.

"Пилот F/A-18 выпустил три ракеты. <...> Все три американских самолета были сбиты", — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, имеющий доступ к отчету об инциденте.

Летчики выжили. А вот экипаж воздушного танкера KC-135, столкнувшегося с другим заправщиком в небе Ирака , погиб — все шесть человек. Второй самолет также пострадал, но смог приземлиться в Израиле.

На протяжении практически всего конфликта и американское руководство, и чиновники из Пентагона неоднократно заявляли, что ПВО противника полностью подавлена. Однако на прошлой неделе иранским ракетчикам удалось вписать себя в историю.

Они поразили американский истребитель пятого поколения F-35 . Эти машины участвуют в боевых операциях с 2018-го, и до этого ни один не получал повреждений от вражеского огня.

Состояние самолета под вопросом. Как сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM), истребитель совершил аварийную посадку.

"Жизни пилота ничто не угрожает", — заверил представитель CENTCOM.

Детали инцидента держат в секрете, однако CNN со ссылкой на источники утверждает, что в истребитель попала ракета ПВО.

Выходит, первое в истории поражение самолета пятого поколения придется записать на счет многократно "уничтоженной" иранской противовоздушной обороны.

Регулярно сбивают и знаменитые американские БПЛА MQ-9 Reaper — по сведениям ABC News, уничтожили уже не меньше дюжины. Но, в отличие от F-35, такие беспилотники поражали и хуситы в Йемене , когда США пытались там наносить удары.

Весь регион под прицелом

Однако основной ущерб Пентагону КСИР и иранская армия наносят обстрелами военных баз в регионе ракетами и беспилотниками.

По данным The New York Times на 11 марта, Тегеран поразил 17 американских объектов. В первый же день — авиабазы Принц Султан в Саудовской Аравии , Али Аль Салем и Кэмп-Бьюринг в Кувейте , а также Аль Удейд в Катаре , крупнейшую на Ближнем Востоке . Впоследствии попадания также были зафиксированы на базе Аль Дхафра и в порту Джебель Али в Объединенных Арабских Эмиратах, в штабе 5-го флота США в Бахрейне , на базе Кэмп-Арифджан и в порту Эш-Шуайба в Кувейте, на аэродромах Муваффак Салти в Иордании , в иракском Эрбиле , на объектах в Умм-Дахале в Кувейте, Ар-Рувайсе и Аль Садере в ОАЭ . Некоторые цели подвергались повторным ударам.

Кроме того, Иран атаковал посольства США в Кувейте и Саудовской Аравии, консульство в Эмиратах.

Как отмечает ABC News, повреждены минимум десять радаров, в том числе несколько систем AN/TPY-2, которые обеспечивают работу батарей ПВО THAAD в регионе, и AN/FPS-132.

Оценить, как это повлияло на боеспособность ПВО США и их союзников в регионе, сложно. Однако, по информации ABC News, эффективность ударов по ОАЭ в первые дни не превышала пяти процентов, а сейчас достигает 25.

Похоже, Пентагон с партнерами не ожидали асимметричных действий и не придумали ничего лучше, чем тратить дорогие ракеты для систем Patriot (12 миллионов долларов за штуку) и THAAD (15 миллионов) на дешевые беспилотники (максимум 70 тысяч). Причем нередко на одну цель уходит сразу несколько ракет. И их нехватка делает военные объекты в регионе куда более уязвимыми.

"Я утверждаю, основываясь на видеозаписях подземных ракетных баз в Иране, что у Тегерана больше баллистических ракет, чем предполагали на Западе. А две ключевые системы вооружения для борьбы с баллистическими ракетами — комплексы THAAD и Patriot — фактически исчерпали свой ресурс", — заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.