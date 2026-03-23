"Ресурс исчерпан". Война с Ираном приобрела неожиданный для США оборот - РИА Новости, 23.03.2026
08:00 23.03.2026 (обновлено: 08:04 23.03.2026)
"Ресурс исчерпан". Война с Ираном приобрела неожиданный для США оборот
В мире, США, Кувейт, Иран, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), F-35, F-15SE, F/A-18, Военная операция США и Израиля против Ирана

"Ресурс исчерпан". Война с Ираном приобрела неожиданный для США оборот

© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Давид Нармания. К четвертой неделе боевых действий на Ближнем Востоке асимметричный характер противостояния окончательно оформился. Главной проблемой для США и Израиля стало то, что конфликт, который, по всей видимости, рассчитывали удержать в узких рамках, охватил весь регион, а его экономические последствия и вовсе оказались глобальными. Однако и чисто военный ответ Тегерана достаточно болезненный. О его неожиданной эффективности — в материале РИА Новости.

Несопоставимый ущерб

Иран несет тяжелые потери — последние данные о погибших правительство озвучивало еще 7 марта, и уже тогда было 1300 жертв. Всего пострадавших к 18 марта — порядка 20 тысяч человек. Из них 1111 находятся в больницах.
Среди убитых много мирных жителей.
Разрушения очень сильные: повреждено свыше 61 тысячи гражданских объектов.
По данным The Wall Street Journal, в рамках операции США и Израиль атаковали более 16 тысяч целей. Как отмечает издание, американцы нанесли удары по 7800 целям, ЦАХАЛ — 8500.
Однако потери несут и агрессоры. Пентагон официально подтвердил гибель 13 военных. Раненых — около 200.
Также США лишились пяти самолетов. Первого марта три F-15 были поражены дружественным огнем — их атаковал истребитель кувейтских ВВС.
"Пилот F/A-18 выпустил три ракеты. <...> Все три американских самолета были сбиты", — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, имеющий доступ к отчету об инциденте.
Летчики выжили. А вот экипаж воздушного танкера KC-135, столкнувшегося с другим заправщиком в небе Ирака, погиб — все шесть человек. Второй самолет также пострадал, но смог приземлиться в Израиле.
На протяжении практически всего конфликта и американское руководство, и чиновники из Пентагона неоднократно заявляли, что ПВО противника полностью подавлена. Однако на прошлой неделе иранским ракетчикам удалось вписать себя в историю.
Они поразили американский истребитель пятого поколения F-35. Эти машины участвуют в боевых операциях с 2018-го, и до этого ни один не получал повреждений от вражеского огня.
Состояние самолета под вопросом. Как сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM), истребитель совершил аварийную посадку.
"Жизни пилота ничто не угрожает", — заверил представитель CENTCOM.
Детали инцидента держат в секрете, однако CNN со ссылкой на источники утверждает, что в истребитель попала ракета ПВО.
Выходит, первое в истории поражение самолета пятого поколения придется записать на счет многократно "уничтоженной" иранской противовоздушной обороны.
Регулярно сбивают и знаменитые американские БПЛА MQ-9 Reaper — по сведениям ABC News, уничтожили уже не меньше дюжины. Но, в отличие от F-35, такие беспилотники поражали и хуситы в Йемене, когда США пытались там наносить удары.
Весь регион под прицелом

Однако основной ущерб Пентагону КСИР и иранская армия наносят обстрелами военных баз в регионе ракетами и беспилотниками.
По данным The New York Times на 11 марта, Тегеран поразил 17 американских объектов. В первый же день — авиабазы Принц Султан в Саудовской Аравии, Али Аль Салем и Кэмп-Бьюринг в Кувейте, а также Аль Удейд в Катаре, крупнейшую на Ближнем Востоке. Впоследствии попадания также были зафиксированы на базе Аль Дхафра и в порту Джебель Али в Объединенных Арабских Эмиратах, в штабе 5-го флота США в Бахрейне, на базе Кэмп-Арифджан и в порту Эш-Шуайба в Кувейте, на аэродромах Муваффак Салти в Иордании, в иракском Эрбиле, на объектах в Умм-Дахале в Кувейте, Ар-Рувайсе и Аль Садере в ОАЭ. Некоторые цели подвергались повторным ударам.
Кроме того, Иран атаковал посольства США в Кувейте и Саудовской Аравии, консульство в Эмиратах.
Как отмечает ABC News, повреждены минимум десять радаров, в том числе несколько систем AN/TPY-2, которые обеспечивают работу батарей ПВО THAAD в регионе, и AN/FPS-132.
Оценить, как это повлияло на боеспособность ПВО США и их союзников в регионе, сложно. Однако, по информации ABC News, эффективность ударов по ОАЭ в первые дни не превышала пяти процентов, а сейчас достигает 25.
Похоже, Пентагон с партнерами не ожидали асимметричных действий и не придумали ничего лучше, чем тратить дорогие ракеты для систем Patriot (12 миллионов долларов за штуку) и THAAD (15 миллионов) на дешевые беспилотники (максимум 70 тысяч). Причем нередко на одну цель уходит сразу несколько ракет. И их нехватка делает военные объекты в регионе куда более уязвимыми.
"Я утверждаю, основываясь на видеозаписях подземных ракетных баз в Иране, что у Тегерана больше баллистических ракет, чем предполагали на Западе. А две ключевые системы вооружения для борьбы с баллистическими ракетами — комплексы THAAD и Patriot — фактически исчерпали свой ресурс", — заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Конечно, огневую мощь Ирана не сравнить с американской. Главный козырь Тегерана — угроза Ормузскому проливу и нефтегазовой отрасли региона, создающая колоссальное давление на топливные рынки и ставящая Вашингтон в крайне невыгодное положение. Тем не менее исламская республика находит силы и средства и для того, чтобы болезненно огрызаться, нанося серьезный ущерб сугубо военным объектам США.
